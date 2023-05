Trasporti: Trenord, da domani Malpensa Express torna a raggiungere il terminal 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, le corse Malpensa Express torneranno ad avere origine e destinazione al Terminal 2, con un orario esteso dalle 4:30 alle 2. Il prolungamento del servizio non comporterà variazioni dell'orario delle corse; i tempi di percorrenza fra i due Terminal dell'aeroporto sono di 5/6 minuti. L'avvio, nello specifico, sarà anticipato con due corse aggiuntive, cioè il treno 303 Milano Cadorna 4.27-Malpensa T2 5:10 e il treno 310 Malpensa T2 5.20-Milano Cadorna 6:03. Nell'orario notturno, sarà introdotta la corsa su bus 306A Malpensa T2 1:20-Malpensa T1 1:30-Milano Cadorna 2:15. Complessivamente, salirà a 148 il numero di corse giornaliere fra l'Aeroporto di Malpensa e la città di Milano. Malpensa Express è utilizzato ogni giorno da 11.700 passeggeri, il 10 per cento in più rispetto al 2019. Nei primi mesi del 2023, si è confermata al 18,5 per cento la percentuale dei passeggeri che hanno frequentato l'aeroporto scegliendo il treno; era del 13,3 per cento nel 2019. Nei primi mesi dell'anno, il 91 per cento delle corse è arrivato a destinazione puntuale. Con la riapertura del T2, Trenord inaugura inoltre un punto vendita Malpensa Express situato nell'Air Side dello stabile, nell'area ritiro bagagli: lì i passeggeri appena sbarcati potranno acquistare biglietti ferroviari e riceveranno informazioni per i propri spostamenti. (Com)