Libia: Consiglio presidenziale esamina dossier fosse comuni con delegazione di Tarhuna

- Il vicepresidente del Consiglio presidenziale della Libia, Moussa al Kuni, ha incontrato ieri a Tripoli i rappresentanti della città di Tarhuna, circa 70 chilometri a sud-est della capitale. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Consiglio libico, affermando che l'incontro ha riguardato il fascicolo delle fosse comuni e dei corpi non ancora identificati. Al Kuni ha sottolineato il sostegno del Consiglio di presidenza a tutti gli sforzi compiuti dalle autorità competenti per rivelare l'identità dei corpi. Da parte sua, la delegazione della città ha sottolineato la necessità di accelerare la risoluzione di questo fascicolo e di prestare attenzione ai progetti di sviluppo e ricostruzione, in modo che la città possa superare il calvario che sta attraversando. La delegazione ha passato in rassegna i problemi e le difficoltà che ostacolano la fornitura di servizi ai cittadini in molti campi, in particolare sanità e istruzione. (Lit)