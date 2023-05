Maltempo: Abi e organizzazioni sindacali promuovono raccolta fondi per l'alluvione in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abi e le organizzazioni sindacali bancarie Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin promuovono una raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dall'alluvione nel corrente mese di maggio che ha drammaticamente causato numerose vittime, oltre a ingenti danni materiali. Con questa iniziativa Abi e Sindacati, insieme alle banche e ai dipendenti del settore che vorranno aderire, esprimono vicinanza e sostegno concreto alle persone colpite dall'alluvione, rinnovando il proprio consolidato spirito di presenza, partecipazione e solidarietà in occasione di eventi drammatici. L'iniziativa si affianca anche ad altri interventi di sostegno messi in campo da numerose Banche e prevede su base volontaria la partecipazione delle lavoratrici e lavoratori bancari con una quota di 10 euro, con addebito in busta paga, e dei datori di lavoro con un pari contributo. (Rin)