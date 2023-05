Russia: "Rbk Ucraina", intelligence Kiev conduce attacco informatico contro impresa militare russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligenza ucraina ha condotto un attacco informatico contro un'impresa russa impegnata nella produzione di componentistica per attrezzature militari. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Rbk Ucraina", citando una fonte vicina all'intelligence di Kiev. In particolare, si tratta di Donward-Sistemi idraulici, un'impresa situata nella città russa di Izhevsk. Secondo la fonte di "Rbk Ucraina", la produzione stessa non è stata completamente interrotta, ma il lavoro dell'impianto è stato seriamente complicato. Il recupero delle informazioni eliminate richiederà più di un mese. (Kiu)