Maltempo: sindaco Ravenna, a Conselice ancora 500 abitanti con acqua in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Conselice "ci sono ancora 500 abitanti che hanno l'abitazione con l'acqua e poi ci sono nel ravennate ampissimi tratti di campagna che sono ancora allagati”. Lo ha detto Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, a “24 mattino”, su Radio 24. “Le nostre – ha proseguito – sono valli che erano storicamente delle paludi conformate per ospitare l'acqua, quindi prima di riuscire a togliere l'acqua da tutti i campi, da tutte le valli del ravennate ci vorranno ancora giorni”. “È chiaro che per noi la priorità è stata quella di mettere in sicurezza i centri abitati e le aziende", ha concluso De Pascale. (Rin)