Maltempo: Mattarella giunto a Modigliana, incontro con Bonaccini e sindaco

18 ottobre 2021

- Il capo dello Stato Sergio Mattarella è in visita in Emilia-Romagna nelle aree colpite dall'alluvione. Il presidente della Repubblica è arrivato a Modigliana, uno dei comuni più colpiti, dove ad attenderlo c'erano il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco Giancarlo Jader Dardi. Mattarella è stato accolto da moltissimi cittadini e bambini con i quali il presidente si è fermato a parlare e stringere le mani. Dopo questa prima trappa il capo dello Stato sarà a Forlì per un incontro con i volontari. (Rin)