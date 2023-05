Spagna: Ciudadanos decide oggi se partecipare alle elezioni generali del 23 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale di Ciudadanos, Adrian Vazquez, ha spiegato che il suo partito non ha ancora preso una decisione in merito alla partecipazione o meno alle elezioni generali del 23 luglio. A questo proposito, Vazquez ha chiarito in un messaggio su Twitter che questa scelta spetta "solo ed esclusivamente" al Comitato nazionale, che si riunisce oggi. Le elezioni del 28 maggio scorso hanno rappresentato una battuta d'arresto per Ciudadanos, che non è riuscito a ottenere una rappresentanza in alcuna regione ed è stato escluso anche dal Consiglio comunale di Madrid, dove Begona Villacis aveva ricoperto la carica di vicesindaca.(Spm)