- Il centrodestra "è stato in grado di trovare proposte di governo delle città più credibili di quelle del centrosinistra. C'è una vittoria del centrodestra, in queste Amministrative, che non è figlia dell'effetto Schlein né dell'effetto Meloni". Lo ha detto il capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, Matteo Richetti, ospite a "Coffee break", su La7. (Rin)