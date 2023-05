Maltempo: sindaco Ravenna, nostre città torneranno alla normalità in due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Romagna, “sul versante della pulizia e della prima sistemazione, se togliamo le cose più grandi e più gravi, nel giro di un paio di settimane sono assolutamente ottimista che larga parte delle nostre città avranno lo stesso aspetto di quello che avevano prima della prima dell'alluvione”. Lo ha detto Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, a “24 mattino”, su Radio 24. “Il problema – ha spiegato – è che in tutto il territorio ci sono opere di grandi dimensioni che vanno rifatte diversamente da come erano prima, perché non possiamo rifarle identiche aspettando la prossima alluvione". (Rin)