Partecipate: M5s-LcR, doppio incarico ad Albino Ruberti inopportuno e inspiegabile

- A distanza di appena 9 mesi dalle sue dimissioni da Capo di Gabinetto, Albino Ruberti fa addirittura un bis di cariche e, dopo la nomina a vicepresidente di Acea Ato 2, ottiene anche quella di amministratore unico di Risorse per Roma. Lo dichiarano, in una nota, i gruppi consiliari capitolini M5s e Lista civica Raggi. "Una scelta, quella di Gualtieri, che appare ai più inspiegabile e incomprensibile, - spiegano - sia per evidenti ragioni di opportunità - la violenza verbale di cui Ruberti si è reso protagonista durante la famosa 'cena della discordia' con i fratelli De Angelis del 19 agosto scorso è oramai cosa nota - sia perché, a porla in essere, è lo stesso Sindaco che lo aveva sollevato dal suo incarico a fronte di tutte le polemiche insorte a seguito dell'episodio. Che stessero litigando per questioni calcistiche - prima versione -, inerenti al vino - seconda versione offerta all'opinione pubblica - o per motivazioni più strettamente politiche nessuno potrà mai averne contezza. Quel che è certo è che Ruberti è rientrato prepotentemente nella scena politica capitolina, direttamente dalla porta principale. Con tanto di doppio - inspiegabile - incarico ai vertici di due tra le più importanti Partecipate di Roma e per motivazioni francamente indecifrabili ed evidentemente conosciute solo da Gualtieri e dalla sua maggioranza. La domanda da porsi, a questo punto, è la seguente: davvero il Pd non aveva altri candidati credibili per le due cariche affidate a Ruberti?".(Com)