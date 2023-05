Algeria: impianto di spremitura semi oleosi di Cevital inizia oggi la sua produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impianto per la spremitura di semi oleosi realizzato dal gruppo Cevital vicino al porto di Bejaia, nel nord dell'Algeria, inizierà la sua produzione oggi, martedì 30 maggio. Lo ha reso noto il sito web d'informazione algerino "Tsa". Nel settembre 2022, il presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha annunciato lo sblocco di questo impianto, un progetto su larga scala di grande importanza per l'economia algerina, con l'impegno a rimuovere i problemi burocratici che ostacolano progetti come questo che stimolano l'economia e generano posti di lavoro. Tebboune aveva dichiarato che entro sei o sette mesi sarebbe stato prodotto un olio da tavola "100 per cento algerino, direttamente dal contadino al consumatore". Il prefetto di Bejaia ha presieduto diverse riunioni, ha effettuato sopralluoghi e ha dato istruzioni all'amministrazione locale per rimuovere tutti i vincoli che ostacolano l'avanzamento del progetto. Finora, le unità di Cevital e di altri produttori algerini di olio da tavola si accontentavano di raffinare i semi macinati all'estero e di importare olio greggio. La struttura di Cevital va oltre la semplice spremitura di semi. A termine, questo progetto consentirà di coltivare piante di semi oleosi in Algeria come soia, girasole e colza. (segue) (Ala)