Algeria: impianto di spremitura semi oleosi di Cevital inizia oggi la sua produzione (2)

- Secondo le stime di alcuni anni fa dai responsabili del gruppo Cevital, la coltivazione di soia, della colza e del girasole potrebbe creare fino a 100 mila posti di lavoro nel settore agricolo. Inoltre, l'Algeria dovrebbe passare dallo status di semplice importatore a quello di esportatore di farina di soia destinata all'alimentazione animale. L'impianto di spremitura di multicereali di Cevital ha una capacità di 2 milioni di tonnellate all'anno, ovvero 11.000 tonnellate di soia al giorno, 6.000 tonnellate di girasole o 5.000 tonnellate di colza. Per quanto riguarda la sicurezza alimentare dell'Algeria, questo nuovo stabilimento rappresenta il primo investimento di questo tipo in Africa e rafforza ulteriormente lo stabilimento di Cevital a Bejaia, che dispone già di una grande raffineria di olio, di una fabbrica di margarina e della più grande raffineria di zucchero del mondo. Nella fabbricano lavorano complessivamente 3.800 persone, di cui 1.300 ingegneri. Grazie a questo stabilimento il gruppo Cevital, presente in diversi settori industriali come Brandt (elettrodomestici di consumo), Mfg (vetro piano) e Oxxo (finestre in Pvc), si svilupperà ancora di più soprattutto nell'ambito della diversificazione economica. Lo stabilimento è composto da tre grandi edifici, rispettivamente dedicati all'estrazione, alla preparazione e alla triturazione, e da tre silos ed è progettato per lavorare 11 mila tonnellate di cereali. (Ala)