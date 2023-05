Maltempo: sindaco Ravenna, governo ci convochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono giorni che chiedo, senza nessun tipo di polemica ma con spirito di collaborazione, con la fascia tricolore addosso, che il governo ci convochi. Dopo ormai quasi più di 20 giorni dall'alluvione, le prime sono del 3 maggio, stiamo parlando di un tempo ormai lunghissimo”. Lo ha detto Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, a “24 mattino”, su Radio 24. “Non c'è ancora stato un incontro operativo con il governo, la regione e sindaci dei comuni colpiti. Ci sono state solo tante grandissime espressioni di solidarietà, gli invio degli aiuti che abbiamo chiesto e noi siamo grati e riconoscenti, ma non è stato ancora possibile sedersi ad un tavolo e capire come funzioneranno gli indennizzi, qual è l'idea sulla ricostruzione, tanto dibattito politico ma ancora nessuna riunione per poter lavorare insieme”, ha proseguito. “Questo a mio parere – ha concluso – comincia ad essere grave". (Rin)