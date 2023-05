Maltempo: Pichetto, rischioso usare fondi Pnrr, valutare Fondi sviluppo e coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal Pnrr molto poco e difficile. Se parliamo di opere sostanziali perché i tempi tecnici per progettare queste opere...fa correre il rischio di superare il giugno del 2026. Da questo credo la valutazione possa essere fatta sui Fondi sviluppo e coesione o comunque su altri fondi di bilancio che riguardano gli investimenti". Questa la risposta di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, ad "Agorà" su Rai 3, alla domanda su dove si troveranno i soldi per l'emergenza in Romagna e perché non sia possibile utilizzare i fondi del Pnrr. (Rin)