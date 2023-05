India: lanciato il primo satellite di seconda generazione del sistema Navic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) ha lanciato ieri il primo di cinque satelliti di seconda generazione del sistema di navigazione satellitare indiano Navic (Navigation by Indian Constellation). Il satellite è stato immesso in orbita mediante un veicolo di lancio Gslv (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle). Il lancio è stato effettuato dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh.(Inn)