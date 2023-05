Ambiente: con Conou rigenerato il 98 per cento oli usati, 130 milioni risparmio su bolletta petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (Conou) ha raccolto 181 mila tonnellate di olio lubrificante usato: la totalità del raccoglibile. Del raccolto, oltre il 98 per cento è stato rigenerato, con la produzione di ben 118 mila tonnellate di nuove basi lubrificanti e di oltre 38 mila tonnellate di bitumi e gasoli. Questi i numeri principali che emergono dal Rapporto di Sostenibilità presentato questa mattina a Roma dal Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. L’attività del Consorzio, si evince dal Rapporto ha avuto effetti positivi in termini economici e sociali: un risparmio di circa 130 milioni di euro sulla bolletta petrolifera per importazioni di greggio evitate, un impatto economico rilevante e lavoro per 1.216 persone tra occupazione diretta e indotto. Tutto ciò è frutto dell’impegno di una rete capillare di raccoglitori col marchio che ha ritirato l’olio da circa 103 mila siti tra officine e industrie, distribuiti su tutto il territorio nazionale, e delle due aziende di rigenerazione che danno i loro contributo decisivo alla chiusura del cerchio. Il Rapporto di Sostenibilità 2022 conferma ancora una volta come la Filiera Conou si posizioni quale eccellenza dell’Economia Circolare non solo in Italia ma anche in Europa, dove mediamente si rigenera appena il 61 per cento dell’olio usato raccolto e una grande parte di esso viene bruciata. I processi di circolarità per l’uso efficiente delle risorse nello sviluppo di tecnologie e know-how organizzativo applicati nella Filiera del Conou, ha chiarito il presidente Riccardo Piunti, hanno permesso di “creare una catena di valore per l’ambiente, l’economia e la salute umana senza eguali in Europa. Grazie al ruolo svolto dal Consorzio come bilanciatore, arbitro e controllore della sua filiera di 60 Aziende sul territorio nazionale, neppure una goccia di un rifiuto pericoloso viene dispersa nell’ambiente, ma tutto viene rigenerato e trasformato in una nuova preziosa risorsa”. (segue) (Rin)