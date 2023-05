Ambiente: con Conou rigenerato il 98 per cento oli usati, 130 milioni risparmio su bolletta petrolifera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle 181 mila tonnellate raccolte nel 2022, ben 86 mila (47 per cento del totale) sono derivate dalla cosiddetta micro-raccolta, ossia da quei prelievi di piccoli quantitativi di olio usato che, pur non sempre remunerativi, vengono sempre recuperati (sempre a titolo gratuito) grazie ai sistemi contrattuali che legano i Concessionari raccoglitori al Conou. L’88 per cento della richiesta di raccolta dell’olio usato è pervenuta, appunto, dalle officine (prelievi molto più frammentati), mentre il 12 per cento dall’industria. La media di olio raccolto è pari a circa 3 chili per abitante, giungendo a 3.9 Kg/ab. al Nord, 2.6 Kg/ab. al Centro e 2.1 Kg/ab. al Sud e isole. Se la raccolta è importantissima nell’attività del Consorzio, fondamentale è anche la rigenerazione, perché grazie agli impianti tecnologicamente evoluti del Sistema si assicura una qualità dei lubrificanti rigenerati pari a quelli prodotti in modo tradizionale dal petrolio. Nel 2022, grazie al suo modello circolare, il Sistema Conou, oltre ad aver evitato l’immissione in atmosfera di 64 mila tonnellate di CO2 equivalente responsabile dell’effetto serra, ha permesso di conseguire una serie significativa di benefici in termini di tutela ambientale e salute umana rispetto al sistema alternativo che parte dall’estrazione e raffinazione del petrolio per produrre basi lubricanti: 86 per cento di combustibili fossili risparmiati; 29 per cento di acqua risparmiata; riduzione del 77 per cento di sfruttamento del suolo; 84 per cento di unità tossiche con effetti cancerogeni evitate; abbattimento del 91 per cento dell’incidenza di malattie dovuta all’emissione di particolato; 84 per cento in meno di emissioni di anidride solforosa (responsabile delle “piogge acide”); 90 per cento in meno di emissioni di clorofluorocarburo11 (gas responsabile dei danni allo strato di ozono). (Rin)