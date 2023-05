Serbia: bloccata autostrada Belgrado-Nis dopo ultimi scontri in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse centinaia di cittadini in Serbia hanno bloccato ieri sera l'autostrada che da Belgrado porta a Nis a causa degli ultimi scontri nel nord del Kosovo. Il traffico è stato impedito nei due sensi di marcia. Lo riporta la stampa serba, secondo cui i manifestanti, per lo più giovani, sono scesi in strada con bandiere serbe e striscioni con la scritta "No alla resa", scandendo cori patriottici e gridando "tradimento, tradimento" e "il Kosovo è il cuore della Serbia". La maggior parte dei manifestanti ha abbandonato l'autostrada dopo poco tempo, ma il traffico è stato bloccato comunque a causa di un gruppo più piccolo di persone rimaste sulla carreggiata. L'incontro è stato organizzato attraverso i social network. (segue) (Seb)