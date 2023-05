Ue: Tridico (Inps), tassare i profitti globali per un welfare europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comunque, "stiamo parlando necessariamente di una ricetta europea. Queste soluzioni non si possono implementare in un solo Paese. Ovviamente questo richiederebbe maggiori cessioni di sovranità in un settore, quello sociale, dove tra l'altro negli ultimi anni l'Europa ha fatto dei passi avanti". Quindi un welfare europeo, con una formula innovativa per trovare le risorse necessarie. Poi però c'è la questione di come declinare la protezione per gli individui: "Innanzitutto attraverso un reddito minimo, anche questo a livello europeo poi declinato sulla base dei diversi redditi dei Paesi. Un sostegno per ogni cittadino sotto una certa soglia di reddito, non un reddito universale. Di fatto uno strumento come il reddito di cittadinanza. Se fosse finanziato dagli Stati europei, o meglio da un bilancio federale, avrebbe il vantaggio di ridurre quella asimmetria che oggi esiste nell'Unione economica e monetaria. Quindi il punto di partenza è il reddito minimo europeo. Il secondo punto è il welfare universale per tutti i lavoratori". "Vuol dire - conclude Tridico - che al di là della forma di lavoro, di contratto e di vincolo che i lavoratori hanno nei confronti dell'azienda, i diritti devono essere uguali per tutti. Poi c'è il terzo pilastro, quello del welfare privato". (Res)