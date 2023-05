Amministrative: Tajani, è in atto una rivoluzione culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, nonché vicepremier e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani non nasconde, in una intervista alla "Stampa" la soddisfazione per i risultati di queste amministrative: "Sono la conferma che in politica si vince al centro, con candidati moderati e competenti". Tajani sottolinea "il contributo decisivo di Forza Italia, in particolare ad Ancona e a Brindisi, strappate al centrosinistra grazie a nostri candidati". E' il trionfo del centrodestra, dalla Toscana alla Sicilia, "al di là di ogni aspettativa — ammette Tajani — la nostra coalizione ha dimostrato di essere coesa e credibile". Anche dove c'era un'amministrazione di sinistra da 30 anni: "Ad Ancona è un risultato storico, davvero clamoroso. Non c'era mai stato un sindaco di centrodestra e ora ce n'è uno di Forza Italia, una persona competente come Daniele Silvetti, già nostro coordinatore locale, presidente del Parco del Conero. Stesso discorso con Marchionna a Brindisi: abbiamo scelto bene i candidati e questo ha fatto la differenza". Ad Ancona - racconta il vicepremier - siamo partiti in anticipo con la campagna elettorale, io ero andato a inaugurare quella di Forza Italia: avevo visto teatri pieni e notato un entusiasmo inatteso, nonostante non fosse una nostra roccaforte, diciamo. C'è stata una rivoluzione culturale, una reazione al rischio di uno spostamento eccessivo a sinistra". (segue) (Res)