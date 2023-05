Sudan: Arabia Saudita e Usa annunciano proroga cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita e gli Stati Uniti hanno annunciato ieri la proroga di cinque giorni dell’accordo per il cessate il fuoco in Sudan. Lo ha riferito il portale di informazione “Al Khaleej Online”, citando un comunicato congiunto di Washington e di Riad. Nel testo si legge che Arabia Saudita e Usa accolgono con favore la decisione, esprimendo il loro sostegno per ulteriori proroghe. Da parte sua, Dafallah al Haj Ali, inviato del presidente del Consiglio sovrano sudanese e capo delle Forze armante (Saf), Abdel Fattah al Burhan, confermando la proroga del cessate il fuoco, ha dichiarato che le Forze armate sono “in grado di portare a compimento la battaglia in modo decisivo”, precisando che la tregua ha esclusivamente “fini umanitari”. La soluzione definitiva, ha spiegato Ali, sarà portata avanti dalle Forze armate sudanesi dopo la fine della “ribellione” delle Forze di supporto rapido (Rsf). Intanto, ieri, Ali è stato ricevuto dal ministro di Stato del Qatar per gli Affari esteri, Sultan bin Saad al Muraikhi, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi della situazione in Sudan. Ali ha dunque spiegato che il cessate il fuoco, per il quale l’accordo era stato inizialmente firmato da rappresentanti di Saf e Rsf a Gedda, lo scorso 21 maggio, sarà in vigore su tutto il territorio del Sudan. Così, infatti, prevedeva la “dichiarazione di Gedda”, con la quale le due parti si sono impegnate a consentire la distribuzione di aiuti umanitari alla popolazione e il ripristino dei servizi di base. (Res)