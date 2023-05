Kazakhstan: il ministro degli Esteri della Corea del Sud Park Jin oggi ad Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Park Jin,è arrivato oggi in Kazakhstan per una visita ufficiale che si concluderà giovedì primo giugno. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri di Astana, Aibek Smadiyarov. Nel corso della visita Park incontrerà l’omologo Murat Nurtleu, con il quale discuterà delle prospettive di crescita delle relazioni bilaterali in campo politico, economico e culturale. (Res)