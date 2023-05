Arabia Saudita: Riad ospiterà la prossima Conferenza sino-araba per gli affari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ospiterà a Riad la decima sessione della Conferenza sino-araba per gli affari e l’ottava riunione sugli investimenti, entrambe in programma per l’11 e il 12 giugno prossimi. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”. La finalità degli incontri, all’insegna dello slogan “Collaborare per la prosperità”, è rafforzare la cooperazione in tutti i settori possibili dell’economia, del commercio e degli investimenti, per realizzare obiettivi di interesse comune, sia per i Paesi arabi, sia per la Cina, mediante una collaborazione strategica. Gli incontri sono organizzati dal ministro per gli Investimenti e dal ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, rispettivamente Khalid al Falih e Faisal bin Farhan, in coordinazione con il segretario generale della Lega araba e con il Consiglio per la promozione del commercio internazionale cinese. Oltre duemila partecipanti sono attesi per l’evento, inclusi rappresentanti delle istituzioni dei vari Stati partecipanti, investitori e operatori economici del settore privato. Al Falih ha ricordato in proposito che le relazioni commerciali e culturali tra Cina e Paesi arabi durano da circa duemila anni, considerando quindi la conferenza come un riflesso di questi legami storici. Quanto alle relazioni tra Riad e Pechino, Al Falih ha parlato di un loro significativo sviluppo, a partire sopratuttto dalla visita del re Salman in Cina nel 2017 e dopo le due visite del principe ereditario, Mohammed bin Salman, a Pechino nel 2016 e nel 2019. (Res)