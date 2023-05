Russia: sindaco di Mosca dopo attacco droni, nessun ferito grave - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Non ci sarebbero feriti gravi a seguito dell’attacco di droni avvenuto stamane sulla città di Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, Sergej Sobjanin. “Questa mattina presto, un attacco di droni ha causato lievi danni a diversi edifici. Tutti i servizi di emergenza della città sono sui luoghi degli incidenti e verificano le circostanze dell'accaduto: al momento nessuno è rimasto ferito seriamente. Chiedo a tutti di fidarsi solo delle fonti ufficiali e di non diffondere informazioni non verificate”, ha dichiarato Sobjanin.(Rum)