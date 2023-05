Hong Kong: proteste 2019, sette imputati si dichiarano colpevoli d’insurrezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette dei 13 imputati accusati di insurrezione nell’ambito delle proteste pro-democratiche nel 2019 si sono dichiarati colpevoli nel processo iniziato ieri in un tribunale di Hong Kong. I fatti risalgono al primo luglio, quando centinaia di dimostranti presero d’assalto la sede del parlamento (LegCo) per protestare contro una proposta di legge che avrebbe consentito l’estradizione e il processo di individui in Cina. Tra le sette persone che si sono dichiarate colpevoli di insurrezione, punibile fino a dieci anni di reclusione, vi sono l'ex presidente del sindacato studentesco dell'Università di Hong Kong, Althea Suen, e l'attivista pro-democrazia Ventus Lau. Sei persone si sono dichiarate non colpevoli, tra cui l'attore Gregory Wong, e i giornalisti Wong Ka-ho e Ma Kai Chung, accusati di essere penetrati illegalmente nella sede della legislatura e su cui pende una condanna massima all’ergastolo. (segue) (Cip)