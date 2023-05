India: presidente della Repubblica Murmu nel Suriname e in Serbia dal 4 al 9 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell’India, Droupadi Murmu, sarà in visita di Stato nel Suriname e in Serbia dal 4 al 9 giugno. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Murmu sarà a Paramaribo dal 4 al 6 giugno, invitata dall’omologo Chandrikapersad Santokhi come ospite d’onore alla celebrazione, il 5 giugno, del 150mo anniversario dell’arrivo degli indiani nel Suriname. I due presidenti avranno un colloquio bilaterale e la leader indiana visiterà siti di importanza storica e culturale e incontrerà una rappresentanza di connazionali. La visita in Suriname sarà la prima all’estero di Murmu, eletta presidente l’anno scorso, e ricambierà quella di Santokhi, che ha visitato l’India a gennaio. (segue) (Inn)