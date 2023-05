Hong Kong: Lee, illeciti durante anniversario Tienanmen saranno puniti con “azioni risolute”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’amministrazione di Hong Kong, John Lee, ha affermato che la polizia intraprenderà “azioni risolute” contro tutte le iniziative che violeranno l’ordine pubblico il 4 giugno prossimo, data in cui ricorrerà l’anniversario del massacro di piazza Tienanmen, avvenuto in Cina nel 1989. Il capo dell’esecutivo si è così espresso a margine della riunione settimanale del Consiglio legislativo, aggiungendo che i cittadini “dovrebbero agire nel rispetto della legge e riflettere sulle loro azioni, in modo da essere preparati alle conseguenze”. Il ministro della Sicurezza, Chris Tang, ha avvertito che la polizia arresterà e perseguirà tutti coloro che approfittano di "una ricorrenza speciale" per minacciare la sicurezza nazionale. (segue) (Cip)