Roma: casa di Pasolini acquisita dal Comune, Pd “valorizza quartiere”

- La casa di Pier Paolo Pasolini, nel quartiere Casal De Pazzi a Roma, è stata acquisita dal Comune per la sua valorizzazione culturale. L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità la proposta di acquisizione. "L'acquisizione al patrimonio di Roma Capitale della casa in cui Pier Paolo Pasolini scrisse i primi capitoli del romanzo Ragazzi di vita non è solo una bella pagina di politica culturale nella nostra città, ma anche una scelta che valorizza il quartiere di Casal de Pazzi". Così in una nota la presidente della commissione Cultura e lavoro di Roma Capitale, Erica Battaglia, del Partito democratico. "In via Giovanni Tagliere 3 infatti - aggiunge - l'opera e la vita di Pasolini diventa patrimonio per tutti e residenza artistica. Dobbiamo dire grazie alla donazione di Pietro Valsecchi se oggi questa casa è della città, e anche al consiglio comunale che questa sera ha approvato la delibera di acquisizione all'unanimità", conclude Battaglia. (Rer)