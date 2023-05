Cina: traffico passeggeri aumentato del 141 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico passeggeri in Cina è aumentato del 141,1 per cento anno su anno ad aprile, periodo in cui sono stati registrati 780 milioni di viaggi. Lo indicano i dati pubblicati oggi dal ministero dei Trasporti. I viaggi lungo le vie navigabili hanno registrato un incremento del 403,7 per cento arrivando a 21,76 milioni, mentre quelli su strada sono aumentati del 49,7 per cento, attestandosi a 380 milioni. Il mese scorso, gli investimenti in immobilizzazioni nei trasporti hanno raggiunto i 315 miliardi di yuan (circa 44,48 miliardi di dollari), in aumento del 13,6 per cento su base annua. (Cip)