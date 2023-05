Difesa: l’Iran mira a rafforzare i sistemi di difesa aerea della Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran sta cercando di rafforzare la difesa aerea della Siria mediante sistemi antimissilistici a media e lunga gittata, “affinché Damasco possa far fronte alle minacce”. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. “Il governo siriano possiede capacità di difesa antimissilistica e aerea”, ha spiegato all’agenzia di stampa iraniana “Fars” Hamza Qalandari, responsabile per gli Affari internazionali del ministero della Difesa iraniano, “ma attualmente assistiamo a un’ampia gamma di minacce alla Siria e abbiamo dichiarato apertamente che cercheremo di rafforzare in vari modi la sua difesa aerea”. Gli equipaggiamenti, secondo Qalandari, saranno modernizzati e vi saranno cambiamenti nell’apparato bellico utilizzato contro le “minacce aeree”. In particolare, Damasco sarà fornita di sistemi antimissilistici a media e lunga gittata, sui quali, tuttavia, non sono stati ad ora diffusi ulteriori dettagli. La mossa di Teheran giunge il giorno dopo l’attacco missilistico nei pressi dell’aeroporto di Damasco, attribuito all’aviazione israeliana. (Res)