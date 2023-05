Trasporto aereo: aereo di linea C919 in servizio effettivo con China Eastern Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aereo di linea C919, prodotto dalla cinese Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), è entrato in servizio effettivo nella flotta della China Eastern Airlines dopo avere effettuato domenica il volo inaugurale. China Eastern ha firmato un contratto per cinque C919 nel marzo 2021, ricevendo il primo modello il dicembre successivo. Benché l'aeromobile sia assemblato in Cina, fa molto affidamento su componenti di aziende occidentali, incluse la multinazionale statunitense General Electric e la francese Safran. (Cip)