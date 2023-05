Russia: sindaco di Mosca, due persone al pronto soccorso per cure dopo esplosioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Mosca Sergej Sobjanin ha reso noto che due persone si sono rivolte al pronto soccorso per delle cure dopo le esplosioni avvenute stamane. Secondo i canali Telegram russi, un drone armato di tre ordigni esplosivi ha colpito un appartamento al 14mo piano di un edificio situato sul Leninskij Prospekt, a Mosca, ma non è esploso, gli specialisti sono sul posto e stanno sgombrando i detriti. Secondo il sindaco, nessuno è rimasto gravemente ferito a causa del bombardamento. I servizi di emergenza e diverse ambulanze continuano a lavorare nei luoghi colpiti, in particolare sul Leninskij Prospekt, nella regione occidentale della capitale russa. I residenti sono stati evacuati dalle case colpite dall'attacco, ma torneranno nei propri appartamenti non appena saranno conclusi i lavori dei servizi d'emergenza, ha detto Sobjanin.(Rum)