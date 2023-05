Kosovo: Kfor, militari feriti oggetto di attacchi non provocati, ora sono sotto osservazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 25 militari del contingente multinazionale della missione Kosovo Force (Kfor), a guida Nato, sono rimasti feriti durante il contenimento dei manifestanti nelle proteste avvenute oggi nel comune di Zvecan, nel nord del Kosovo. Lo riferisce la stessa Kfor in un comunicato, precisando che le unità della missione sono state schierate nelle quattro municipalità del nord del Kosovo per contenere le violente manifestazioni avvenute dopo che i sindaci neoeletti nei giorni scorsi hanno cercato di insediarsi. "Nel contrastare le frange più attive della folla, diversi militari del contingente italiano e ungherese della Kfor sono stati oggetto di attacchi non provocati e hanno riportato ferite da trauma con fratture e ustioni dovute all'esplosione di ordigni incendiari. Prontamente curati dalle unità mediche della Kfor, sono attualmente sotto osservazione da parte del personale medico che ne sta valutando le condizioni", si legge nella nota. "Il comandante della missione Kfor, generale di divisione Angelo Michele Ristuccia, sta seguendo personalmente l'evolversi della situazione ed esprime il proprio cordoglio agli uomini e alle donne della missione rimasti feriti durante gli scontri. Ha sottolineato che gli attacchi non provocati alle unità della Nato sono inaccettabili e la Kfor continuerà ad adempiere al suo mandato in modo imparziale", conclude il comunicato. (Com)