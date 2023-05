Corea del Sud: vertice con Paesi insulari del Pacifico, concordata cooperazione su clima e sviluppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del forum la Corea del Sud ha stabilito relazioni diplomatiche ufficiali con il Paese insulare del Pacifico di Niue. Alla cerimonia per l'avvio delle relazioni bilaterali hanno preso parte stamattina il ministro degli Esteri coreano Park Jin e il primo ministro e ministro degli Esteri di Niue, Dalton Tagelagi. Niue conta appena 1.600 abitanti e non è formalmente un membro delle Nazioni Unite, ma ha aderito all'Unesco e all'Organizzazione mondiale della sanità. Il piccolo Paese insulare era l'unico nella regione a non aver ancora stabilito relazioni con la Corea del Sud. Ad oggi Seul non ha ancora stabilito relazioni ufficiali con Kosovo, Siria e Cuba. (Git)