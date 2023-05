Malesia: sequestrata imbarcazione cinese che saccheggiava relitti della Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera della Malesia ha annunciato il sequestro di una imbarcazione cinese il cui equipaggio è accusato di aver saccheggiato relitti risalenti alla Seconda guerra mondiale. Secondo una nota dell'Agenzia di polizia marittima della Malesia, l'imbarcazione sequestrata - la Chuan Hong 68, una nave da carico registrata a Fuzhou, in Cina - conta 32 membri dell'equipaggio, che sono stati tratti in arresto domenica. La nave aveva gettato l'ancora al largo della costa orientale dello Stato malesiano di Johor, e stava effettuando operazioni non autorizzate. Nella stiva dell'imbarcazione sono stati rinvenuti proiettili di cannone navale e resti che apparterrebbero a due navi da guerra britanniche della Seconda guerra mondiale, la Prince of Whales e la Repulse, affondate da bombardieri giapponesi al largo della Malesia nel 1941. (Fim)