Usa: nove feriti in una sparatoria in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove persone sono rimaste ferite nella serata di ieri a seguito di una sparatoria a Hollywood, una località balneare dello Stato Usa della Florida. L'incidente si è verificato mentre le spiagge erano affollate in occasione della ricorrenza del Memorial Day. Tra i feriti figurano anche tre bambini, che sono stati ricoverati in un ospedale pediatrico e le cui condizioni sono descritte dalle autorità come "stabili". A innescare la sparatoria sarebbe stata una zuffa tra due gruppi di bagnanti. Le autorità hanno arrestato un uomo, e un secondo sospettato risulta ricercato. La spiaggia di Hollywood è una popolare destinazione balneare che dista circa 15 chilometri da Fort Lauderdale e 30 da Miami. (Was)