Usa: DeSantis critica accordo sul debito, Paese "lanciato verso la bancarotta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, ha pubblicato nella serata di domenica il testo del disegno di legge per l'innalzamento del tetto del debito federale, frutto dell'accordo raggiunto nel fine settimana con il presidente Usa Joe Biden. Il disegno di legge conta ben 99 pagine, e prevede di innalzare il tetto del debito per due anni, introdurre requisiti più rigorosi per l'accesso ai programmi di assistenza pubblica, e cancellare stanziamenti per il Covid-19 inutilizzati per un ammontare pari a circa 28 miliardi di dollari. Il provvedimento fissa anche un limite di 886 miliardi di dollari alla spesa destinata alla Difesa per l'anno fiscale 2024, in linea con la richiesta presentata all'inizio di quest'anno dall'amministrazione Biden. Per il 2025, invece, il testo prevede un ulteriore aumento del bilancio della Difesa a 895 miliardi di dollari. Un'altra voce di spesa che i Repubblicani hanno concordato di non sottoporre a tagli o limitazioni è quella relativa all'assistenza sanitaria per i veterani: lo Stato federale vi destinerà 121 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2024, mentre ad altri programmi discrezionali non legati alla Difesa andranno complessivamente 637 miliardi di dollari, che la maggioranza repubblicana alla Camera ha caratterizzato come "sostanzialmente in linea" coi livelli di spesa dell'anno fiscale corrente. (segue) (Was)