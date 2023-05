Usa: DeSantis critica accordo sul debito, Paese "lanciato verso la bancarotta" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'aggiunta inattesa al testo dell'accordo è una misura tesa ad accelerare il completamento del gasdotto Mountain Valley Pipeline: si tratta di una importante vittoria non tanto per i Repubblicani, quanto per il senatore democratico centrista Joe Manchin, della Virginia, grande promotore del progetto bloccato da obiezioni legate all'impatto ambientale. La pubblicazione della bozza ha fatto ufficialmente scattare la "regola delle 72 ore", che concede ai deputati della Camera almeno tre giorni per analizzare il testo del provvedimento prima del voto. Tale regola è stata introdotta da McCarthy su richiesta dei suoi colleghi repubblicani, che l'avevano posta come condizione per appoggiare la sua candidatura alla presidenza della Camera. Entro le 72 ore, i leader degli schieramenti repubblicano e democratico dovranno anche assicurarsi di ottenere i consensi necessari a garantire l'approvazione del disegno di legge. (Was)