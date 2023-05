Corea del Nord: Pyongyang conferma lancio satellite spia a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso fine settimana la Corea del Nord ha informato il Giappone di voler procedere al lancio in orbita del suo primo satellite spia tra il 31 maggio e l’11 giugno. Il governo del Giappone, per voce del segretario capo di gabinetto, Hirokazu Matsuno, ha dichiarato che tale iniziativa costituirebbe una minaccia alla pace regionale e una “grave provocazione” ed equivarrebbe a tutti gli effetti al lancio di un missile balistico intercontinentale, in violazione delle risoluzioni Onu. Il ministero della Difesa ha aggiunto che qualunque missile nordcoreano violi lo spazio aereo giapponese sarà distrutto. “Assumeremo misure distruttive contro missili balistici a qualsiasi altro missile la cui traiettoria conduca al nostro territorio”, avverte un comunicato del dicastero. (segue) (Git)