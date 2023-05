Iraq-Emirati: premier Kurdistan iracheno riceve principe emiratino Khalifa bin Tahnoon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, ha ricevuto ieri il principe emiratino, Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed al Nahyan, con il quale ha discusso del rafforzamento delle relazioni tra Erbil e Abu Dhabi. Secondo un comunicato della presidenza del governo regionale del Kurdistan iracheno, ripreso dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, durante l’incontro, cui ha preso parte anche il console generale degli Emirati Arabi Uniti, Ahmed al Zahiri, i due hanno discusso dell’ampliamento degli ambiti di cooperazione tra Erbil e Abu Dhabi in diversi settori. Negli ultimi anni, il Kurdistan iracheno ha sviluppato in modo significativo le proprie relazioni con gli Emirati, dove il presidente, Nechirvan Barzani, si è recato lo scorso marzo, per incontrare il presidente, Mohammed bin Zayed al Nahyan, e altri rappresentanti delle istituzioni emiratine. (Irb)