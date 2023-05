Iran-Iraq: Teheran, necessario porre fine alla presenza di elementi anti-iraniani in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del consiglio supremo per la Sicurezza nazionale dell’Iran, il generale Ali Akbar Ahmadian, ha incontrato ieri il consigliere per la Sicurezza nazionale dell’Iraq, Qassem al Araji, con il quale ha affermato “la necessità di porre fine alla presenza di elementi ostili alla Repubblica islamica in territorio iracheno”. Secondo l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, Ahmadian ha ricordato “il recente accordo tra Iran e Iraq in materia di sicurezza”, che è “il risultato di mesi di dialogo e di impegni congiunti delle istituzioni dei due Paesi e di un piano d’azione per stabilizzare la sicurezza lungo i confini”. I due hanno discusso quindi dell’attuazione dell’accordo, definito “strategico”, e dell’importanza di rafforzare le relazioni tra i due Paesi, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi negli equilibri regionali e internazionali. Ahmadian, inoltre, ha evocato “le profonde radici religiose e culturali dei rapporti tra i due Paesi”, esprimendo il sostegno dell’Iran nei confronti dell’Iraq. Al Araji, da parte sua, ha ribadito la disponibilità di Baghdad a cooperare con Teheran, mantenendo costanti la comunicazione e la coordinazione, poiché “la sicurezza dell’Iran è la sicurezza dell’Iraq”. (Irb)