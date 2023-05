Emirati-India: delegazione Camera di commercio di Sharjah in visita ufficiale a Mumbai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera del commercio e dell’industria di Sharjah, uno degli Stati che costituiscono gli Emirati Arabi Uniti, ha iniziato ieri la sua visita ufficiale a Mumbai, capitale commerciale dell’India. Come riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, a Mumbai si tiene infatti il Forum per gli affari tra i due Paesi, organizzato dalla stessa Camera di commercio di Sharjah. Vi prendono parte importanti uomini d’affari, rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore dell’industria indiani ed emiratini. Uno degli obiettivi primari dell’evento è passare in rassegna le opportunità offerte dagli investimenti nei due Paesi, in diversi settori dell’economia. Inoltre, il forum costituisce uno strumento importante per rafforzare le relazioni bilaterali tra India ed Emirati Arabi Uniti, a partire dal successo dell’accordo per il partenariato economico globale, entrato in vigore a maggio del 2022. (Res)