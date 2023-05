Uganda: legge anti-omosessualità, Usa potrebbero limitare emissione visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti potrebbero limitare l'emissione dei visti d'ingresso e soggiorno ad alcuni funzionari dell'Uganda in risposta all'approvazione di una "legge anti-omosessualità" in quel Paese africano. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Antony Blinken, aggiungendo che gli Stati Uniti sono "profondamente turbati" dalla decisione del presidente ugandese Yoweri Museveni di firmare il testo di legge. Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato frattanto di essere al lavoro per aggiornare le linee guida relative all'Uganda per i viaggiatori e le aziende statunitensi. Le relazioni omosessuali sono già illegali in Uganda, ma la nuova legge prevede la pena capitale per alcune condotte definite di "omosessualità aggravata", e 20 anni di reclusione per la "promozione" dell'omosessualità. Musuveni aveva chiesto ai legislatori di rimuovere dal testo di legge le disposizioni relative alla "omosessualità aggravata", ma ha comunque deciso di apporre la sua firma al provvedimento. (segue) (Was)