Uganda: legge anti-omosessualità, Usa potrebbero limitare emissione visti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “legge contro l’omosessualità” che criminalizza gli atti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso, approvata dal parlamento dell’Uganda e firmata ieri dal presidente Yoweri Musuveni, rappresenta una “tragica violazione” delle libertà fondamentali, e mette a rischio la crescita economica dell’intero Paese. Lo ha affermato in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiedendo la “immediata sospensione” della legge. “In Uganda stanno già aumentando gli attacchi contro i membri della comunità Lgbtqi+, che ormai hanno anche paura di recarsi in ospedale a chiedere cure mediche”, ha accusato il presidente. Questa “legge vergognosa”, ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca, è “solo l’ultimo di una lunga serie di abusi dei diritti umani in Uganda, e rappresenta una minaccia nei confronti non solo dei cittadini, ma anche del personale statunitense presente nel Paese”. Alla luce di questa situazione, Biden ha annunciato di aver chiesto al Consiglio per la sicurezza nazionale di valutare con attenzione le implicazioni e i possibili impatti della legge sul posizionamento degli Stati Uniti in Uganda, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza fornita al Paese nel quadro del piano di emergenza per la lotta all’Aids (Pepfar) e altri programmi. L’amministrazione Biden, ha aggiunto, sta anche valutando la possibilità di emettere nuove sanzioni nei confronti dei responsabili di abusi dei diritti umani in Uganda. (Was)