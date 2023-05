Ucraina: Zelensky sollecita la Corea del Sud a fornire sistemi di difesa aerea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Corea del Sud hanno negato la scorsa settimana che il Paese abbia sottoscritto un accordo "confidenziale" con gli Stati Uniti per la fornitura di proiettili d'artiglieria all'Ucraina, come sostenuto dal quotidiano "Wall Street Journal". Secondo le forze armate, le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano statunitense "non sono fondate", e la posizione del governo sudcoreano in merito all'invio di armi letali a Kiev "resta invariata". Il portavoce del ministero della Difesa coreano, Jeon Ha-gyu, ha dichiarato durante una conferenza stampa che l'esportazione di munizioni è stata oggetto di "alcune discussioni" tra il dipartimento della Difesa Usa e aziende produttrici coreane, ma ha aggiunto che il governo "non può confermare o aggiungere dettagli". (segue) (Git)