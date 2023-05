Ucraina: Zelensky sollecita la Corea del Sud a fornire sistemi di difesa aerea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il "Wall Street Journal", la Corea del Sud avrebbe segretamente concordato con gli Stati Uniti la fornitura di centinaia di migliaia di proiettili d'artiglieria alle forze armate ucraine, una decisione descritta dal quotidiano come "una inversione di rotta" per Seul, cui l'invio di armi letali a Paesi in conflitto è proibito dalla legislazione nazionale. Secondo il quotidiano, le forniture accordate dalla Corea del Sud sosterranno l'offensiva primaverile delle forze armate ucraine, e consentiranno agli Stati Uniti di rinviare la controversa decisione di inviare a Kiev munizioni d'artiglieria a grappolo: una misura cui gli Usa potrebbero ricorrere a causa del progressivo assottigliarsi delle loro scorte di munizioni d'artiglieria convenzionali. Secondo il "Wall Street Journal", Stati Uniti e Corea del Sud sono giunti a una "intesa confidenziale" dopo mesi di sollecitazioni da parte di Washington: le munizioni d'artiglieria verranno inviate dapprima negli Stati Uniti, e da lì consegnate all'Ucraina. I dettagli logistici non sono noti, e i governi dei due Paesi non hanno risposto alle richieste di commenti del quotidiano. (segue) (Git)