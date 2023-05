Ucraina: Zelensky sollecita la Corea del Sud a fornire sistemi di difesa aerea (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi di forniture di armi letali all'Ucraina da parte della Corea del Sud era già circolata il mese scorso, in occasione della visita di Stato del presidente coreano Yoon Suk-yeol a Washington. Proprio Yoon aveva affermato nel corso di una intervista che Seul potrebbe superare i limiti legali alla fornitura di armi in caso di massicci attacchi russi contro obiettivi civili in Ucraina; Kiev punta proprio su queste dichiarazioni per ottenere da Seul sistemi antiaerei coi quali contrastare gli attacchi missilistici delle forze russe. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, aveva replicato che la Russia potrebbe rispondere fornendo armi moderne alla Corea del Nord: "Il presidente sudcoreano Yoon Seok-Yeol ha dichiarato che il suo Stato sarebbe pronto a fornire armi al regime di Kiev. Tuttavia, recentemente, i sudcoreani sostenevano che tale possibilità fosse completamente esclusa", aveva osservato Medvedev. "Mi chiedo cosa diranno gli abitanti di questo Paese quando vedranno i modelli più recenti delle armi russe schierate dai loro vicini, i nostri partner della Corea del Nord? Come si suole dire, quid pro quo", aveva aggiunto l'ex presidente russo. (Git)