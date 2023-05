Medio Oriente: scontri tra palestinesi e Forze difesa israeliane a Nablus e Tulkarem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’alba di questa mattina, almeno 46 palestinesi sono rimasti feriti da proiettili di gomma durante gli scontri seguiti all’incursione delle Forze di difesa israeliane (Idf) nel campo profughi di Askar, a est di Nablus, in Cisgiordania. Come riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, le Idf hanno perquisito l’abitazione di Hassan Qatnani, ucciso agli inizi di maggio e accusato della morte di Lucy Dee e delle sue figlie, avvenuta lo scorso aprile. Per l’edificio, infatti, secondo il quotidiano “Jerusalem Post”, le autorità israeliane hanno disposto la demolizione. Perquisita, inoltre, l’abitazione di Hussam Salim, anch’egli precedentemente ucciso. La Croce rossa palestinese riferisce di aver soccorso 46 palestinesi colpiti da proiettili di gomma e altri 44 che hanno accusato sintomi da soffocamento a causa dei lacrimogeni sparati dalle Idf. Qualche ora prima dell’alba, secondo “Wafa”, i reparti di terra delle Idf, con l’ausilio di velivoli da ricognizione, avevano effettuato un’incursione nel campo profughi di Nour Shams, a est di Tulkarem, nel nord della Cisgiordania, a ridosso della “linea verde”, dove avevano perquisito diverse abitazioni. Anche in questo caso, violenti scontri erano scoppiati tra le Idf e gruppi di giovani palestinesi, ma non si hanno segnalazioni ufficiali di feriti. Nella notte, inoltre, A Kiryat Arba, un’ambulanza militare delle Idf, inclusa in un convoglio impegnato in un’operazione di sicurezza, era stata presa di mira da colpi di arma da fuoco, mentre passava sull’autostrada 60, vicino Hebron. Le Idf hanno risposto al fuoco, ma non si hanno notizie di feriti. (Res)