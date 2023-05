Medio Oriente: critiche da Usa e Ue per la ricostruzione dell’avamposto di Homesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Unione europea hanno espresso la propria posizione critica e la propria preoccupazione per la ricostruzione dell’avamposto “illegale” di Homesh su un terreno statale nel nord della Cisgiordania. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa” e il quotidiano israeliano “Times of Israel”, il Dipartimento di Stato Usa si è dichiarato “profondamente preoccupato” per la misura decisa dalle autorità israeliane, definendola “in contrasto con gli impegni presi nel 2004 dall’allora primo ministro israeliano, Ariel Sharon, con l’amministrazione di George Bush, oltre che con gli impegni presi dall’attuale governo di Israele con l’amministrazione di Joe Biden”. Il riferimento è agli accordi di Gerusalemme, che prevedevano una moratoria di quattro mesi ai dibattiti nel Parlamento israeliano (Knesset) sulla costuzione di nuovi insediamenti e il congelamento per sei mesi delle autorizzazioni per nuovi avamposti. Critiche anche dall’Unione europea, che ieri si ha “condannato la costruzione di strutture permanenti per i coloni israeliani nell’avamposto di Homesh, nella Cisgiordania occupata”. Le autorità israeliane, invece, hanno manifestato l’intenzione di legalizzare la ricostruzione dell’avamposto di Homesh, che un tempo si trovava su terreni palestinesi privati, su un terreno pubblico a qualche centinaio di metri di distanza dal vecchio sito, sgomberato nel 2005 in base alla Legge sul disimpegno. Intanto, poiché l’Amministrazione civile non ha ancora concesso i relativi permessi per la ricostruzione dell’avamposto sul nuovo sito, la misura è considerata illegale dal punto di vista della legge israeliana. Anche le Idf hanno espresso al ministro della Difesa, Yoav Gallant, la propria perplessità sulla legalità della ricostruzione di Homesh nel nuovo sito. (Res)