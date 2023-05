Maldive: forte afflusso di visitatori russi alimenta la ripresa del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Maldive assistono a una ripresa della loro industria turistica assai più sostenuta rispetto ad altri Paesi asiatici, grazie anche ad un forte afflusso di visitatori dalla Russia. Nel primo trimestre di quest'anno oltre 523mila turisti stranieri hanno visitato l'isola tropicale, l'8,5 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia di Covid-19. Ben 65.060 cittadini russi hanno visitato il Paese insulare nello stesso periodo, un dato doppio rispetto al 2019. Le Maldive sono diventate una destinazione primaria per i turisti russi nel 2021, quando il Paese ha deciso di mantenere aperti i loro aeroporti durante l'ondata globale della variante Delta del coronavirus. (Inn)